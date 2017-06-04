هنأ البرلمان العربي اليوم الأحد، البلاد أميراً وحكومة وشعباً بانتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للعامين القادمين.

واكد رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان أن "هذا التصويت الكبير الذي حصلت عليه دولة الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود الكويت على الساحة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين ويمثل انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الكويتية والعربية".

وأعرب السلمي عن ثقته في أن الكويت ستكون خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية بما يلبي آمال الشعب العربي وتطلعاته في تحقيق الأمن والسلام والرخاء والتقدم للمنطقة العربية والعالم أجمع.

وكانت دولة الكويت فازت أمس الأول الجمعة بمقعد غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018.

وحصلت دولة الكويت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو) وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد ويتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة.

ويوصف مجلس الأمن بأنه الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا.