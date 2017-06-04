نفت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية عن طلب دولة قطر مغادرة بعض قياداتها أراضيها على خلفية تعرض الدوحة إلى ضغوط.

وقال الناطق باسم حماس حسام بدران ، في بيان صحفي للحركة إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر

بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام يجافي حقيقة الواقع".

وأضاف بدران أن الحديث المذكور "يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن حماس بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير

على علاقات الحركة الخارجية".

وأشار بدران إلى أن حماس انتهت مؤخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية "وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقا واختارت قيادة جديدة ثم

باشرت هذه القيادة في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل".

وثمن الناطق باسم حماس "الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة"، مؤكدا أن الحركة "ستبقى رأس الحربة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وستظل بوصلتها واضحة وثابتة نحو القدس رغم كل العقبات والتحديات".

وكانت قناة "الميادين" الفضائية قالت إن قطر سلمت حماس قائمة تضم أسماء أعضاء من الحركة تقضي بضرورة مغادرتهم الدوحة، ضمنهم بشكل رئيسي اعضاء

من الحركة يتولون التنسيق مع قيادة الحركة في الضفة الغربية.

ويقيم عدد من قيادات حماس على رأسهم رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل في الدوحة منذ بداية عام 2012 بعد انتقالهم إليها من سورية على أثر

بدء الصراع الداخلي فيها قبل ذلك بشهور.