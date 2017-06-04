أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأحد أن الانتخابات التشريعية ستجري كما هو مقرر الخميس 8 يونيو بعد اعتداء لندن الذي أوقع 7 قتلى وقالت انه "نتاج أيديولوجية التطرف الإسلامي الشريرة".

ودانت ماي الاعتداء وقالت إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا يقوم فيه المهاجمون "بتقليد بعضهم" وأن الاعتداءات الأخيرة وان لم تكن جزءا من المكيدة نفسها، فإنها متصلة في ما بينها لأنها "نتاج أيديولوجية التطرف الإسلامي الشريرة نفسها".

وأضافت أن "الإرهاب يغذي الإرهاب ومرتكبوه لا يتصرفون بموجب مكائد معدة بعناية وإنما هم مهاجمون معزولون يقلدون بعضهم باستخدام الوسائل الأكثر فظاعة".

وقالت إن محاربة أيديولوجية التطرف الإسلامي هي "أحد التحديات الكبرى في عصرنا"، معتبرة أن الرد لا يمكن أن يكون فقط عبر عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة وإنما يجب أن يجري كذلك في فضاء الفكر وعلى الإنترنت "لمنع انتشار التطرف والعمليات الإرهابية".

وقالت ماي التي تحدثت من أمام مكتبها في 10 داوننغ ستريت بعد اجتماع أمني أن "الحملة الانتخابية ستستمر كالمعتاد غدا (الاثنين) والانتخابات العامة ستجري كما هو مقرر الخميس".