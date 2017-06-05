اعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر واغلاق حدودها معها، مشيرة الى انها اتخذت هذا القرار "حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف" و"نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي".
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول قوله ان الرياض "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر".