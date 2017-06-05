اليمن وليبيا و جزر المالديف أعلنوا قطع العلاقات تضامناً





أعربت الخارجية القطرية عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات معها.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية، أعربت الوزارة "عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الديبلوماسية"، وشددت على أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة ".

وأضافت :"لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة ... واختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون الخليجي لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا" .

واعتبرت أن "الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة وأن الحكومة

القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما".

وختمت الوزارة بيانها بالإعراب عن أسفها أن الدول الثلاث "لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحد أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها".

وكانت أعلنت السعودية ومصر والبحرين والامارات العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واغلاق حدودها امام رحلاتها، متهمة الدوحة "بدعم الارهاب"، بما في ذلك تنظيمات القاعدة والدولة الاسلامية والاخوان المسلمين. كما قرر التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن انهاء مشاركة قطر فيه.

وكذلك أعلنت الحكومة اليمنية صباح اليوم، قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر وأيدت إنهاء مشاركتها في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت ليبيا، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها مع دولة قطر.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، المنبثقة شرعيا عن مجلس النواب، محمد الدايري، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الوزير: "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي".



ومن جانبها اعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها مع قطر.

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