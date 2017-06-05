

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية "تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى ومن الدوحة ابتداء من صباح غد الثلاثاء".

وأفادت الشركة على موقعها الرسمي، صباح اليوم، بأن الرحلات المقررة لليوم الاثنين ستعمل حسب المعتاد.

وستغادر الرحلة الأخيرة القادمة من الدوحة إلى أبوظبي في الساعة 0400 (بالتوقيت المحلي) غدا الثلاثاء.

ومن ثم أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق رحلاتها من وإلى الدوحة وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء.تبعها شركة "فلاي دبي" التي أعلنت تعليق جميع رحلاتها بين دبي والدوحة كذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

ومن جانبها أعلنت "العربية للطيران" تعليق رحلاتها بين الشارقة والدوحة بدءا من غد وحتى إشعار آخر .

وقالت الشركة إنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وستغادر آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 1830 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين بينما ستقلع آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة اليوم الساعة 1925 بالتوقيت المحلي.

وقالت الشركة إن المسافرين الذين لديهم حجوزات على رحلات العربية للطيران إلى الدوحة بعد الخامس من يونيو حزيران سيكون أمامهم خيار استعادة قيمة الحجز بالكامل أو الحجز إلى متن رحلات لوجهات أخرى.

يأتي الإجراء بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم مع قطر اليوم الاثنين واتهمت الدوحة بدعم "الإرهاب".