الاء خليفه



تحت رعاية سفير المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور المستشار الثقافي في سفارة الأردن في الكويت فادي الروسان ، وأمين عام مجلس الجالية الأردنية نبيل عبدالله والمستشار العمالي بالسفارة الأردنية في الكويت د.محمود العقايلة، عقد مجلس الجالية الأردنية في الكويت ندوة مساء امس الأول، في فندق كوستا ديل سول، بعنوان "أسس القبول بالجامعات الأردنية " حاضر فيها مهند الخطيب من دائرة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الأردنية والطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأردنية.

وأوضح المستشار الثقافي في السفارة الأردنية في الكويت فادي الروسان ،إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن تعمل من خلال محورين حاليا ، المحور الأول متمثل في استقطاب الطلبة الوافدين، لافتا الى ان هناك حوالي 40 الف و500 طالب وافد "غير أردنيين" يدرسون في الجامعات الأردنية ، كاشفا أن الهدف حاليا هو أن يصل العدد إلى 70 ألف طالب وافد بحلول عام 2020 بما يساهم في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

اما المحور الثاني فيتمثل في التعليم التقني مشيرا الى ان هناك الالاف من الطلاب يتخرجون سنويا من الجامعات الاردنية والكثير منهم لا يحصلون على الوظائف المناسبة بالاضافة الى ان تأهيلهم للوظيفة يكون غير كافي، موضحا ان الوزارة اليوم وضعت حلولا عدة لتلك الاشكالية وعلى رأسهم التوجه نحو التعليم التقني .

ولفت الروسان ان هناك عددا من الجامعات الادرنية اليوم اتجهت لفتح تخصصات في التعلمي التقني معلنا عن افتتاح جامعة جديدة وهي جامعة الامير حسين وستكون جامعة تقنية ستبدأ الدراسة بها في شهر اكتوبر القادم وسيحصل طلابها على تدريب لمدة سنة كاملة في احد المصانع والمؤسسات الموجودة خارج الاردن بالاضافة الى تدريب سنة اخرى داخل الاردن بما يؤهل الطالب للالتحاق بسوق العمل بجدارة .