

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاثنين علاقاتها مع قطر لاتهامها "بدعم الارهاب" واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها:

1- قطع فوري للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

أمرت البحرين والإمارات دبلوماسييها بمغادرة الدوحة في غضون 48 ساعة. في العام 2014 استدعت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة للاحتجاج على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين.

2- إغلاق المجالات الجوية للدول الأربع أمام رحلات الخطوط الجوية القطرية وإغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة في الساعات ال24 المقبلة.

قررت شركات "الاتحاد" و"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تعليق رحلاتها إلى الدوحة اعتبارا من صباح الثلاثاء. ومن جهتها علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مع السعودية بعدما قررت الخطوط السعودية اتخاذ إجراء مماثل.

3- إغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية. كما قررت الإمارات والبحرين ومصر إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

وقالت السعودية انه سيتم "البدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر".

4- منع رعايا الدول الخليجية الثلاث من التوجه الى قطر.

5- طلب من رعايا قطر، المقيمون والزائرون في الدول الخليجية الثلاث، مغادرة اراضيها في مهلة 14 يوما.

6- أكدت السعودية التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.