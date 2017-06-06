تبرأت القوات المسلحة المغربية من رسائل منسوبة لها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدا صريحا بـ«التصفية الجسدية» لنشطاء «حراك الريف» شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن مصدر قريب من القوات المسلحة (لم تذكر اسمه)، قوله إن «الرسائل المنسوبة للقوات المسلحة، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهولين يرتدون زيا عسكريا وينتقدون بحدة أشخاصا أو يعبرون عن مواقف إزاء أحداث ووقائع معينة، لا تمت بصلة للمؤسسة العسكرية».
وأضاف أن «المؤسسة العسكرية لا تمتلك أي صفحة على موقع الفيسبوك».