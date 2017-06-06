قامت بنفس الخطوة ليبيا واليمن وجزر المالديف

القطع جاء نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة

الرياض: إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية

المملكة تؤكد التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين

السعودية: يمنع على المواطنين السفر إلى قطر والإقامة فيها والمرور عبرها وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال 14 يوماً

البحرين: قطر تدعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتموّل الجماعات المرتبطة بإيران

الإمارات: الدوحة تواصل دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية

مصر: قطر تروّج لفكر «القاعدة» و«داعش» وتدعم العمليات الإرهابية في سيناء

اليمن: الدوحة تتعامل مع الميليشيات الانقلابية وتدعم الجماعات المتطرفة





أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في أسوأ شرخ تشهده المنطقة ومجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981.

واتخذت حكومة شرق ليبيا نفس الخطوة إضافة الى جزر المالديف.

وقررت الدول الخليجية الثلاث ومصر إغلاق أجوائها ومنافذها البرية والبحرية مع قطر.

وأمهلت الديبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة، ومنحت الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوما لتسوية أوضاعهم والمغادرة.

كما أنهى التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن مشاركة قطر فيه.



واتهمت السعودية في بيان رسمي قطر بـ «احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» و«داعش» و«القاعدة» والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم».

كما اتهم البيان قطر بدعم «الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران» في القطيف بالمنطقة الشرقية بالمملكة وفي مملكة البحرين.



وفي المقابل، قالت الدوحة إنها تتعرض لحملة بهدف الإضرار بها، ونفت تدخلها في شؤون الدول الأخرى، معربة عن اسفها للخطوة. وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية نقلته قناة الجزيرة «لقد تعرضت دولة قطر لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت الى حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة».

ووصفت الإجراءات بـ «غير المبررة» وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».

هذا، وظهرت التداعيات الاقتصادية للقرارات على الفور، إذ أعلنت شركات طيران السعودية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي الإماراتية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر. بدورها، ذكرت الخطوط القطرية أنها علقت كل الرحلات إلى السعودية. وهبط مؤشر البورصة القطرية 7.5%.



وفي التفاصيل، صرح مصدر سعودي مسؤول أمس بأن حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكل وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.



واضاف المصدر، بحسبما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس): لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرا وعلنا، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيات الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وتابع المصدر: كما أنها اتخذت هذا القرار تضامنا مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة، وانه منذ العام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهودا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.



وشدد المصدر: وإنفاذا لقرار قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أوالإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.



وختم المصدر: وتؤكد المملكة العربية السعودية انها صبرت طويلا رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصا منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.



في غضون ذلك، اعلنت البحرين قطع العلاقات مع قطر في بيان رسمي قالت فيه: استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون ادنى مراعاة لقيم او قانون او اخلاق او اعتبار لمبادئ حسن الجوار او التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة، فإن مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على امنها الوطني وسحب البعثة الديبلوماسية البحرينية من الدوحة وامهال جميع افراد البعثة الديبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الاجراءات اللازمة.



واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء البحرينية (بنا):



كما تعلن غلق الاجواء امام حركة الطيران واقفال الموانئ والمياه الاقليمية امام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من اعلان البيان.



وتابع البيان: اذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر الى قطر او الاقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول الى اراضيها او المرور عبرها كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة اراضي المملكة تحرزا من اي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في اخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني.



وشدد البيان: ان الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط.. انما تعدته الى دول شقيقة احيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه او القبول به وانما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم.



وختم البيان: ومع اسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانة لأمنها وحفاظا على استقرارها، فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد مع كل عملية ارهابية سقوط ضحايا من اخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على اسقاط النظام الشرعي في البحرين.



من جانبها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها، قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الديبلوماسية، وتأييدها للبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر، والبيان الصادر عن مملكة البحرين بهذا الشأن.



وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية: « تؤكد دولة الامارات العربية المتحدة التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء».. وفي هذا الاطار وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الاجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة وتأييدا للبيان الصادر عن مملكة البحرين الشقيقة والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ الاجراءات التالية:



1- قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الديبلوماسية وإمهال البعثة الديبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.



2- منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الاماراتيين من السفر إلى دولة قطر أوالإقامة فيها أو المرور عبرها.



3- اغلاق كل المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الاجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالاجواء والمياه الاقليمية الاماراتية من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الاماراتي.



واضاف البيان: إن دولة الامارات العربية المتحدة تتخذ هذا الاجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الارهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل اعلامها المباشر وغير المباشر وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الاسلامية الأميركية بالرياض تاريخ 21 - 5 - 2017 لمكافحة الارهاب الذي اعتبر ايران الدولة الراعية للارهاب في المنطقة الى جانب ايواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الامارات وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الارهابية مما سيدفع بالمنطقة الى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها.



وإذ تأسف دولة الامارات العربية المتحدة على ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة فإنها تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين.



إلى ذلك، قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر في بيان للخارجية المصرية قالت فيه: في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.



وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية امس قرار قطع العلاقات الديبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.كما أعلنت جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة الى الدوحة.



وفي سياق متصل أعلنت الخارجية المصرية إمهال السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد.وصرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأنه تم امس استدعاء السفير القطري إلى مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.



واضاف المتحدث أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات الديبلوماسية.



من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الديبلوماسية مع دولة قطر. وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا رسميا نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ نت»، فيما يلي نصه:«تعلن الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية، وكذلك تعلن قطع علاقاتها الديبلوماسية بدولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية».



«وإنها على ثقة بحول الله أن الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين - في إشارة إلى الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح - والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية».وفي ذات السياق قال محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا، إن الحكومة حذت حذو حلفاء إقليميين وقررت قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر.إلى ذلك، قالت جزر المالديف امس إنها قطعت العلاقات الديبلوماسية مع قطر.



وقالت حكومة المالديف الواقعة في المحيط الهندي والمكونة من مجموعة من الجزر في بيان «اتخذت المالديف القرار بسبب معارضتها الشديدة للأنشطة التي تشجع الإرهاب والتشدد».