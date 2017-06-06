الصين تحث الدول العربية على الحفاظ على وحدتها.. وتركيا: سنقدم أي شكل من أشكال الدعم لكي يعود الوضع إلى طبيعته

ماتيس: قطع العلاقات لن يؤثر في الحرب على الإرهاب

الهند لن تتأثر وباكستان: ليست لدينا نية لقطع العلاقات مع الدوحة توالت ردود الأفعال الدولية حيال قرار قطع عدد من الدول العربية والإسلامية العلاقات مع دولة قطر امس على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الجماعات الإرهابية.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر، كما انضمت لهم كل من الحكومة اليمنية الشرعية وحكومة شرق ليبيا وجمهورية المالديف.

وفي أول رد فعل روسي على القرار، قال الكرملين ان من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج «مستقرا وسلميا».

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، ان موسكو تأمل أيضا ألا يؤثر الخلاف الديبلوماسي الحالي في الخليج على «العزم المشترك» في الحرب على «الإرهاب الدولي»، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان «قطع دول عربية علاقاتها مع قطر قرار خاص بها وندعو الجميع للحوار».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للصحافيين في سيدني ان القرار لن يؤثر على محاربة الإرهابيين وان واشنطن حثت حلفاءها الخليجيين على حل خلافاتهم، مضيفا «بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات». وأضاف تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الديبلوماسية على طي صفحة الخلافات. وقال وزير الخارجية الأميركي «ان ما نشهده هو قائمة متزايدة من التوترات في المنطقة كانت موجودة منذ فترة».

وعقب وزير الدفاع الأميركي ماتيس بأن قطع العلاقات لن يؤثر على الحرب على الإرهاب، مستندا في ذلك على الالتزام التي قطعته كل من هذه الدول في هذه الحرب.

كما دعت تركيا، التي تقيم علاقات وثيقة مع دول الخليج امس، الى الحوار وأبدت استعدادها للمساهمة في حل الخلاف بين قطر ودول خليجية ومصر قطعت علاقاتها مع الدوحة لاتهامها بدعم «الارهاب».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال مؤتمر صحافي في انقرة «يمكن ان تحصل مشاكل بين الدول، لكن يجب ان يتواصل الحوار»، مضيفا «بالتأكيد، سنقدم اي شكل من اشكال الدعم لكي يعود الوضع الى طبيعته».

في السياق ذاته، حثت الصين الدول العربية على الحفاظ على وحدتهم وترابطهم لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشان يينغ «ان الصين تابعت قرار قطع العلاقات مع قطر وانها تأمل ان تستطيع البلدان العربية تجاوز خلافاتها والتوصل الى تسوية لأي نزاعات فيما بينها».

وقالت سوشما سواراج، وزيرة الشؤون الخارجية في الهند، ان بلادها لن تتأثر بقطع بعض دول الخليج علاقاتها الديبلوماسية مع قطر.

وتابعت للصحافيين «لا يبرز أي تحد بالنسبة لنا من هذا (الإجراء). هذا شأن داخلي لدول مجلس التعاون الخليجي. نهتم فقط لشأن الهنود هناك. نحاول اكتشاف ما إذا كان أي هندي عالق هناك».

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ان باكستان ليست لديها نية لقطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر.

وأضاف نفيس زكريا ـ حسبما نقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية ـ أنه في حال اتخاذ أي قرار سيتم إصدار بيان لتوضيح التطورات، إلا أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي شيء حول الشأن القطري.