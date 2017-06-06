أكد البنك المركزي المصري عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية «الريال» او تحويلها الى الجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، نافيا صدور قرارات تنص على ايقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.

وقال البنك المركزي في بيان له امس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن الريال القطري يعد احدى العملات الرئيسية التي يتم التعامل عليها في السوق المصرية، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت ان بنوكا مصرية اصدرت تعليمات بوقف التعامل مع نظيرتها القطرية ووقف التعامل بالريال القطري، وهو ما نفاه البنك المركزي المصري.

كما أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن بنك قطر الوطني - الأهلي هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري وأن البنك يتمتع بمركز مالي قوي وملتزم بتطبيق كافة التعليمات الرقابية الصادرة عــن البنك الــمركزي ويقــوم بتقديم كافة الخــدمات لكــل عمــلائــــه دون استثنــاء.