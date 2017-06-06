بددت أسعار النفط مكاسبها الصباحية وتحولت للانخفاض امس وسط مخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط من قرار قطع السعودية وبعض الدول العربية للعلاقات مع قطر وفي عرقلة الاتفاق العالمي لمنظمة الاوبيك الخاص بخفض الإنتاج.

ودفعت هذه الخطوة خام القياس العالمي للصعود 1% قبل أن يبدد مكاسبه ليتراجع 30 سنتا إلى 49.65 دولارا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 26 سنتا إلى 47.40 دولارا للبرميل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر نحو 600 ألف برميل يوميا ومن ثم فإن إنتاجها واحد من أصغر معدلات الإنتاج في أوپيك لكن التوتر في المنظمة قد يقوض اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف لتعزيز الأسعار.

وإلى المعدن الأصفر، فقد سجلت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات امس 1284.67 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 أبريل الماضي، قبل أن تنخفض قليلا لتتداول عند 1283.55 دولارا للأوقية، مرتفعة بذلك بواقع 3.35 دولارات أي ما يعادل 0.26%.

بينما انخفضت العقود الآجلة للفضة بمقدار 12 سنتا بما يوازي 0.07% عند 17.5213 دولارا للأوقية.