شريف حمدي

تكبدت بورصة قطر أمس خسائر فادحة بلغت 7.3% هي الأعلى في 6 أشهر، بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الديبلوماسية مع قطر.

وجاءت هذه الخسائر الحادة للسوق القطرية وسط مخاوف المستثمرين على وضعية الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة.

وقادت البورصة القطرية أسواق الخليج للتراجع مع انطلاق الجلسات منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية التعاملات باستثناء سوق أبوظبي المالي الذي غرد خارج السرب وأغلق على ارتفاع طفيف، ثم لحق به السوق السعودي «تاسي» قبل الإغلاق بعد أن كان متراجعا أغلب فترات التداول.

وأنهت أسواق الخليج تعاملات أمس على النحو التالي:

٭ تصدر سوق قطر الخسائر بـ 7.3%، محققا 721 نقطة انخفاض ليتراجع المؤشر إلى 9202 نقطة.

٭ تراجع سوق دبي بنسبة 0.7% محققا 24 نقطة خسائر ليصل إلى 3317 نقطة.

٭ حقق سوق الكويت انخفاضا بنسبة 0.4% بتراجعه نحو 27 نقطة ليتراجع إلى 6803 نقاط.

٭ خسر سوق مسقط 22 نقطة بنسبة 0.4% لينخفض المؤشر إلى 5402 نقطة.

٭ سوق البحرين أيضا خسر 0.4% بما يعادل 5.8 نقاط ليصل المؤشر إلى 1326 نقطة.

٭ أما سوق تاسي (السعودي) فحقق ارتفاعا بنسبة 0.6% محققا 39 نقطة ليصل إلى 6957 نقطة.