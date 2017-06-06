الخطوط القطرية تعلق جميع رحلاتها إلى السعودية

أعلن مصدر رسمي في الخطوط الجوية العربية السعودية عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى قطر ابتداء من امس الاثنين.

وأوضح أنه بإمكان الضيوف الذين لديهم حجوزات مسبقة ومؤكدة من وإلى الدوحة قبل إعلان هذا القرار، تغيير وجهات سفرهم أو استرجاع قيمة التذاكر دون تحميلهم أي رسوم إضافية.

كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قرارا منعت من خلاله كل شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية فورا، كما أنها قامت بمنع كل شركات الطيران التجارية والخاصة المسجلة في المملكة من التشغيل إلى دولة قطر (المباشر وغير المباشر) وبشكل فوري، كما أن الهيئة قررت منع كل شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من عبور أجواء المملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ 6/ 6/ 2017م الساعة (00.01) حسب التوقيت العالمي الموحد (UTC).



وأشارت الهيئة بحسب بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إلى أنه على كل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في المملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من دولة قطر وإليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الإجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.

واضاف البيان: يأتي هذا التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني، لكل شركات الطيران المشغلة من مطارات المملكة العربية السعودية وإليها، بناء على البيان الصادر من حكومة المملكة بشأن قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. في شأن متصل، أكدت هيئة النقل العام على جميع الناقلين الالتزام فورا بإيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية.

من جانبها، علقت جميع شركات الطيران في الإمارات كل رحلاتها إلى قطر، على أن يبدأ تعليق الرحلات الجوية التي يبلغ عددها الإجمالي 18 رحلة يوميا اعتبارا من اليوم.

وتتصدر شركة الطيران الاقتصادي «فلاي دبي» بـ 6 رحلات يوميا، تليها طيران الاتحاد من أبوظبي بـ 5 رحلات يوميا ثم طيران الإمارات بـ 4 رحلات، ثم طيران العربية التي تنطلق من الشارقة بـ 3 رحلات يوميا.

كما قررت شركة طيران الخليج البحرينية في بيان وقف الرحلات من وإلى الدوحة اعتبارا من منتصف ليل امس الاثنين. وأوضح البيان أن الشركة ستوقف رحلاتها اليومية بدءا من الساعة 2359 بالتوقيت المحلي «وحتى إشعار آخر». كذلك قررت شركة مصر للطيران وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر إعتبارا من اليوم الثلاثاء.

في الجهة المقابلة، شهد مطار حمد الدولي منذ ساعات الصباح الأولى امس ارتباكا في حركة الملاحة الجوية، حيث تم تأجيل وتحويل العديد من الرحلات الجوية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرحلات تم تأجيلها أو تحويلها بعد إعلان الدول الخليجية قرار المقاطعة. وقد اعلنت الخطوط الجوية القطرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها علقت جميع الرحلات إلى السعودية، وبذلك تكون الخطوط الجوية القطرية قد خسرت 50 رحلة جوية يوميا نتيجة إغلاق المجالات الجوية للدول الأربع، منها 22 رحلة يومية تسيرها إلى مطارات الإمارات.