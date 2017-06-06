بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج العربي خلال 2016، شكل نحو 84%، من إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول العربية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في 2016 نحو 45 مليار ريال قطري، والتبادل التجاري بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال قطري.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الإمارات والسعودية تسهمان بنحو 82% من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، كما أن نحو 69% من التبادل التجاري بين قطر والدول العربية من الإمارات والسعودية.

أما الكويت فتأتي في المرتبة الثالثة، حيث تبلغ نسبة التبادل التجاري بينها وبين قطر من إجمالي التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج نحو 7%، ثم 5%، لكل من البحرين وعمان على التوالي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول العالم 324 مليار ريال قطري 14%، منه من الدول العربية، و12%، منه من دول الخليج.

هذا، وكشفت البيانات ايضا أن 80% من صادرات قطر إلى الدول العربية خلال 2016 موجهة إلى دول الخليج، حيث تبلغ قيمة هذه الصادرات 19.1 مليار ريال قطري، في حين وارداتها من الدول العربية 23.9 مليار ريال، وتذهب 82% من صادرات قطر إلى السعودية والإمارات.

ووفقا للبيانات فإن صادرات قطر للسعودية والإمارات تشكل نحو 65%، من إجمالي صادراتها للدول العربية.

وفي المرتبة الثالثة تأتي البحرين بنسبة 4% من إجمالي الصادرات القطرية لدول الخليج.

ويشكل حجم صادرات قطر لدول الخليج للإمارات والسعودية والبحرين مجتمعين نحو 86%، إجمالي صادراتها إلى الدول الخليجية، وتشكل الكويت نحو 11%، وعمان نحو 4% من إجمالي صادراتها إلى دول الخليج العربية.

يذكر أن قيمة صادرات قطر عالميا بلغت 208.2 مليارات ريال قطري، 11%، منها تصدر إلى الدول العربية، و9% منها إلى دول الخليج.