أسامة دياب

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر في رده على سؤال عن وجود وساطة كويتية بين دول التعاون وقطر بعد الاتصال الذي اجراء سمو الامير مع امير قطر قال: ان الكويت تقوم دائما بدورها ، ودورها هو الاعتدال والاتزان وجلب الجميع الى طاولة الحوار في كل الامور التي طرأت والتي تطرأ في المنطقة وخاصة انها مشتعلة ونسأل الله ان يقينا شرور هذه النيران واثارها السلبية.

واضاف على هامش مشاركته في غبقة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس، ان الكويت ستقوم فيما وسعها لتعزيز اواصر التعاون بين مختلف دول العالم والمنطقة.