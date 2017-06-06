

تعافي المؤشر القطري في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن هوى أمس عقب قطع السعودية والإمارات ودول عربية أخرى العلاقات مع الدوحة لاتهامها بدعم الإرهاب.

وبعد نصف ساعة من بدء التداول ارتفع المؤشر القطري 2.7 في المئة. وكان المؤشر قد سجل في وقت سابق مكاسب 3.2 في المئة مقارنة مع خسائر أمس التي بلغت 7.3 في المئة.

وقال مديرو صناديق إن ثمة آمال بأن تدخل الصناديق القطرية الحكومية السوق لشراء الأسهم ودعم السوق ولكن لم يتضح ما إذا كان هذا حدث إلى الآن. كما أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبدى اليوم الثلاثاء استعداد الدوحة لقبول جهود الوساطة مضيفا أن أمير البلاد أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي 7.4 في المئة وفودافون قطر الأكثر تداولا ثلاثة في المئة.