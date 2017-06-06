قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم على الرقة بدأ من شرق وغرب وشمال المدينة. وأضاف أن المعركة ستكون شرسة لأن تنظيم الدولة سيستميت في الدفاع عن معقله.

وتابع إن "التحالف بقيادة أمريكا يلعب دورا كبيرا جدا في هجوم الرقة بضربات جوية وقوات على الأرض إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية".

ومن جانبه قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة ، إن معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية ستكون "طويلة وصعبة" لكنها ستوجه ضربة حاسمة للفكرة التي يقوم عليها تنظيم "داعش".

ونقل بيان للتحالف عن اللفتنانت جنرال ستيف تاونسند، قائد التحالف قوله "من الصعب إقناع المقاتلين الجدد بأن "داعش" قضية رابحة عندما يخسرون (عاصمتيهم) في العراق وسوريا".

وأضاف "شهدنا جميعا الهجوم الفظيع في مانشستر بانجلترا.. داعش تهديد لبلادنا جميعا وليس فقط العراق وسوريا ولكن أوطاننا أيضا ولا يمكن لهذا أن يستمر".

وتابع "بمجرد إلحاق الهزيمة بداعش في الموصل والرقة فسيظل هناك الكثير من القتال الصعب لكن هذا التحالف قوي وملتزم بالقضاء نهائيا على داعش في العراق وسوريا".