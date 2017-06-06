

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استمرارية فريق طوارئ الجهراء حملته بمنطقة سعد العبدالله على بقالات في السكن الخاص وأسفرت الحملة عن إنذار 8 بقالات للسكن الخاص.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن الحملة كانت بتوصيات من مدير محافظه الجهراء للقضاء على الظاهرة السلبية والاهتمام و الحرص على صحة أهالي المنطقة وساعين إلى هدف واحد أن تكون المنطقة خالية من التجاوزات والمخالفات، مشيرا إلى أنه تم توجية 8 إنذارات للبقالات في السكن الخاص واستدعاء أصحاب البيوت لإزالتها قبل الموعد القانوني للإزالة ومخالفة صاحب العقار .

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.