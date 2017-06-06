

علقت السلطات في الفلبينية اليوم الثلاثاء، توجه رعاياها العمال الى قطر على خلفية الازمة التي يواجهها هذا البلد بعد ان قطعت السعودية ودول خليجية أخرى علاقاتها معه.

وأعلن مسؤول التوظيف في الفيليبين سيلفستر بيلو، ان مانيلا تتخذ احتياطات إذ تخشى أن تؤثر مشاكل كالنقص في المواد الغذائية على رعاياها الذي يتجاوز عددهم 200 الف نسمة في حال تدهور الازمة.

وقطعت السعودية ومصر والبحرين والامارات واليمن والمالديف الاثنين علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم "الارهاب" مما اثار أزمة دبلوماسية في المنطقة.

وقالت الدول الخليجية المعنية ومصر ان قطع العلاقات يشمل وسائل النقل مع قطر.

وتابع بيلو في مؤتمر صحافي "نتوقع مشكلة ممكنة في قطر"، مضيفا "على سبيل المثال نعلم ان قطر لا تنتج أغذية واذا حصل شيء ونقصت المواد الغذائية او حصلت أعمال شغب نتيجة ذلك، فمن المؤكد ان عمالنا في الخارج ... سيكونون بين أوائل الضحايا".

ومضى يقول "لهذا السبب علينا اتخاذ اجراءات احتياطية".

وأشار بيلو الى وجود 141 الف عامل مسجلين في قطر اعتبارا من العام الماضي، لكن الرقم الاجمالي يمكن ان يتجاوز 200 الف فلبيني اذا تم احتساب المقيمين بشكل غير شرعي.

وسيشمل منع السفر الافراد الذين تمت الموافقة على أوراقهم أو الذين باتوا مستعدين للسفر الى قطر، بحسب بيلو.

من جهته، أعلن ارنستو ابيلا المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي ان الأزمة في الخليج "قد تترك بعض الانعكاسات" على العمال الفلبينيين.

وتابع ان الوكالات الحكومية ستساعد المتضررين.

يعمل او يقيم اكثر من 10 ملايين فلبيني بشكل دائم في الخارج ويرسلون مليارات الدولارات سنويا وهو ما يساعد الاقتصاد في بلادهم.