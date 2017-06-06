

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء،عصام المرزوق، أن قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع دول من خارجها ينعكس إيجاباً على جميع الدول المشاركة فيه.

وقال المرزوق اليوم الثلاثاء، إن قطر تشارك في اتفاق الخفض آنف الذكر بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميا "وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج حيث تراوحت نسبة التزامها بين 93 إلى 102 في المئة".

وكان وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قرروا في اجتماعهم خلال شهر مايو الماضي تمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وسبق ذلك اتخاذ دول (أوبك) ونحو عشر دول غير أعضاء في المنظمة بينها روسيا قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في فيينا في شهر نوفمبر الماضي بغية الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية مما تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.