قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية امس إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء قرار سحب التراخيص بعد وقف الرحلات الجوية بين المملكة السعودية ودول اخرى من جهة، وقطر من جهة ثانية، اثر قرار الرياض وابوظبي والمنامة والقاهرة قطع العلاقات مع الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز على خلفية اتهامها «بدعم الإرهاب».

ودعت الهيئة المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى قطر إلى «التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض».

ومن المتوقع أن يكون للقرار تبعات اقتصادية مهمة إذ إنه يعطل بشكل تام أعمال الخطوط القطرية في المملكة، ويطول موظفيها المقيمين في السعودية.

وفي نفس السياق، ألغت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

ودعت شؤون الطيران - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الشركة أو من خلال مكاتبها خلال 48 ساعة القادمة أو عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.