قالت مصادر مصرفية لـ «رويترز» امس إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك في المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.

جاء التوجيه مساء أول من أمس بعدما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة واتهموها بدعم الإرهاب.



ولم ترد مؤسسة النقد السعودي على طلب للتعقيب.

هذا، وعلقت بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات تنفيذ معاملاتها مع البنوك القطرية، مثل خطابات الاعتماد.

وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات أوردتها قناة «العربية» الإخبارية، إن البنوك التي طلبت عدم نشر أسمائها، ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وأوضحت أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك في البلاد الإفصاح عن تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية، مضيفة ان مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة، وحدد غدا كموعد أخير للحصول على المعلومات.

وفي السياق نفسه، تراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 من جديد امس لتسجل أقل مستوى منذ منتصف مارس في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 0.9 سنت إلى 97.8 سنتا مقتربة من أقل مستوى في ثلاثة أشهر لتستمر خسائر أول من امس، وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات بواقع نقطتي أساس من مستوى إغلاق امس الاول إلى 74 نقطة بحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت وهو أعلى مستوى منذ فبراير.