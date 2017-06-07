أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) بالتعاون مع دول من خارجها ينعكس إيجابا على جميع الدول المشاركة فيه.

وقال المرزوق إن قطر تشارك في اتفاق الخفض آنف الذكر بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميا «وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج حيث تراوحت نسبة التزامها بين 93 إلى 102%».

وكان وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) قد قرروا في اجتماعهم خلال مايو الماضي تمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وسبق ذلك اتخاذ دول (أوپيك) ونحو عشر دول غير أعضاء في المنظمة بينها روسيا قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في فيينا في شهر نوفمبر الماضي بغية الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية مما تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.