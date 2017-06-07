«الأنباء» ــ إياد احمد

أعلنت ميليشيات الحوثي وصالح منع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من العودة مرة أخرى إلى اليمن في تطور خطير ينسف جهود السلام.

وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يجمع تحالف الحوثي وصالح صالح الصماد «إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ممنوع من العودة إلى البلاد واتهمه بالتحيز، والتخلي عن الحياد وعدم احترام قرارات الأمم المتحدة».

وكان ولد الشيخ قد نجا منتصف مايو الماضي من محاولة اغتيال فور وصوله إلى العاصمة صنعاء حيث أطلق مسلحون حوثيون النار على موكبه والسيارة التي كانت تقله بعد خروجه من مطار صنعاء، وطالبت الأمم المتحدة سلطة الانقلاب بصنعاء بالتحقيق في الحادثة.

من جانب آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الاول ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن إلى 676 منذ نهاية أبريل الماضي وتسجيل أكثر من 86.400 حالة اشتباه حتى الآن في 19 محافظة يمنية.

وفي سياق آخر أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز مقتل 131 مدنيا وإصابة 320 آخرين بينهم نساء وأطفال وتضرر 31 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكينة بمدينة تعز خلال شهر مايو الماضي.



وقال الائتلاف في تقرير له «ان خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن مدينة تعز منذ عامين، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة في منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي»، مؤكدا تهجير الميليشيات 736 أسرة بشكل قسري من منازلها في مناطق ريفية غرب تعز.

ودعا ائتلاف الإغاثة كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة تعز.



وميدانيا، تمكنت منظومة الدفاع الجوية التابعة لقوات التحالف العربي «الباتريوت» من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح على مدينة المخاء غرب تعز وفجرتهما في الجو.