أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي الثلاثاء انهاء تعاونه مع شبكة قنوات "بي ان سبورتس" الرياضية القطرية، وذلك في أعقاب إعلان بلاده والسعودية ومصر ودول خليجية أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.



وكتب الكعبي في حسابه على موقع "تويتر": "تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عز وجل أن تكون أزمة الاشقاء سحابة صيف عابرة وتنقشع".



وهذه المرة الثانية يعلن فيها الكعبي استقالته من الشبكة بعد اذار/مارس 2014 بعد قرار بعض دول الخليج سحب سفرائها من الدوحة.



كما أعلن نجم خط الوسط السعودي السابق والمحلل الحالي نواف التمياط انسحابه من القناة قائلا: "بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق".



وتابع: "ليس دون الوطن إختيار أو قرار، الوطن مصير. حفظ الله وطننا وأمنه واستقراره".



وكان اللاعب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" أعلن الاثنين توقفه عن العمل كمحلل مع الشبكة التي أعلن ناديا الأهلي والزمالك مقاطعتها. كما اصدر اتحاد الكرة المصري بيانا اعرب فيه عن تضامنه مع قرار الحكومة المصرية بمقاطعة دولة قطر.



وتعد القناة القطرية والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها، من أبرز القنوات الرياضية عالميا، وباتت تستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.



وكانت السعودية ومصر والبحرين والامارات العربية المتحدة أعلنت الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها ومجالها الجوي أمام رحلاتها، متهمة الدوحة "بدعم الارهاب". وردت الدوحة باتهام جاراتها الخليجية بالسعي الى "فرض الوصاية" عليها.



وبعد ساعات من إعلان القرار، أوضح أحد عملاء شركة الاتصالات الاماراتية ان مشاهدة برامج شبكة "بي ان سبورتس" باتت متعذرة عبر الكوابل في الامارات.