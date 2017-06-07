اعلن البنتاغون الثلاثاء ان ازمة الخليج التي تجلت في مقاطعة دول عربية لدولة قطر "لم يكن لها تأثير" ولا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية الاميركية في هذا البلد الذي يأوي قاعدة عسكرية اميركية مهمة.



وتحتفظ الولايات المتحدة بمركز قيادة إقليمية في قاعدة العديد الجوية القريبة من الدوحة والتي تدير منها عملياتها في المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جيف ديفيس في مؤتمر صحافي "لم تتأثر عملياتنا سواء في قطر أو في ما يتعلق بالمجال الجوي المتاح حولها، ولا نتوقع أن يكون هناك أي تأثير".



وقطعت كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن والمالديف علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر الاثنين بعد اتهامها بدعم الارهاب.



وأيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذه الخطوة التي قادتها السعودية رغم دور قطر في استضافة العمليات العسكرية الاميركية في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية.