قال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب اليوم الثلاثاء إن الشخص الذي هاجم رجل شرطة بمطرقة في الساحة المقابلة لكاتدرائية نوتردام في باريس كان يصيح أثناء هجومه قائلا: " هذا من أجل سورية".

وأوضح الوزير الفرنسي أن الرجل اقترب من وراء دورية للشرطة، وهاجم بمطرقة أحد الشرطيين الثلاثة، وأضاف أن شرطيا آخر أطلق النار وأصاب المهاجم.

وفتح الادعاء العام المختص بمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة. وقال كولومب إن المهاجم قدم نفسه على أنه طالب جامعي جزائري، ولفت إلى أنه كان يحمل هوية يجب التحقق من صحتها.

وتابع الوزير أن الرجل كان يحمل سكين مطبخ إلى جانب المطرقة، وذكر أن إصابات الشرطي الذي تعرض للهجوم ليست سيئة.