قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بغداد إن العراق ليس طرفا في النزاع بين السعودية ودول خليجية أخرى من جهة وقطر من جهة أخرى.

وقال "نحن لسنا طرفا في هذه العلاقات. لدينا علاقات جيدة مع كل الدول".

ولم يعقب العبادي على تقارير إعلامية ذكرت أن أحد أسباب النزاع هي أموال دفعتها قطر في أبريل لجماعات شيعية عراقية مؤيدة لإيران بهدف تحرير أفراد من الأسرة المالكة خطفوا في العراق في 2015.



وأكد أن حكومته تهدف للسيطرة على منطقة الحدود مع سوريا بالتنسيق مع قوات الرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران.

وقال "لدينا تواصل مع الحكومة السورية لحماية مناطق شرق سوريا ولدينا هدف واحد هو القضاء على داعش".



وبدا أن تصريحاته ترفض التعاون مع قوات المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب أيضا تنظيم الدولة الإسلامية على الجانب الآخر من الحدود.



لكنه قال إنه لن يسمح للجماعات المسلحة بالعبور من العراق إلى سوريا في إشارة على ما يبدو إلى فصائل شيعية تساندها إيران وتدعم الأسد.



وقال "أي دخول إلى الحدود داخل سوريا سيدخلنا في تعقيدات دولية نحن في غنى عنها".