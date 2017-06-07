قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها بقرار أربع دول عربية قطع العلاقات مع قطر إلا قبل الإعلان عن ذلك مباشرة .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيثر ناورت إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت واشنطن بالتحرك.

وأضافت ناورت أن قطر أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية ولكن لا يزال يتعين عليها عمل المزيد.

وكان البيت الأبيض قد قال ان ترامب أجرى نقاشا إيجابيا مع أمير قطر عندما كان في المنطقة بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ان قطر حققت تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية ولا يزال يتعين عمل المزيد