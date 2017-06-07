قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن الأردن قرر خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع قطر وذلك بعد أن قطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.
ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".