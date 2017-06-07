

حذر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار حمد سيف الشامسي، من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.

ونشرت صفحة إخبارية تابعة للمجلس الوطني للإعلام ووسائل إعلام إماراتية بيان النائب العام.

وجاء في البيان أن النائب العام "يحذر من أي مشاركات قولاً أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضا على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر".

وأضاف أن مخالفة هذه التحذيرات "قد تعرض صاحبها للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم" (نحو 137 الف دولار).

واتهمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف الى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.