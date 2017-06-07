أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، أن الوزارة أعطت توجيهات لكل البعثات الكويتية المعتمدة العاملة في الخارج بالعمل على تمديد صلاحية جوازات السفر الكويتية المنتهية للطلبة والمرضى ومرافقيهم الموجودين خارج البلاد.

وقال السفير الحمد اليوم الأربعاء، إنه يجب على المواطنين التنسيق مع الجهات المعنية في دولة مقر البعثة، لافتا إلى أن فترة تمديد صلاحية جواز السفر ستكون بحد أقصى إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وأوضح أن الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية لن تدخر جهداً في سبيل تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات القنصلية للمواطنين في الخارج.

وأهاب السفير الحمد بالمسافرين ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر قبل عمل إجراءات السفر النهائية تجنبا للوقوع في المشاكل أو المساءلة من قبل أي طرف ذي صلة بالموضوع.

ولفت إلى ضرورة التواصل مع البعثات الكويتية في الخارج وطلب المساعدة متى استدعت الحاجة ذلك.