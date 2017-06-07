

نفت موسكو صباح اليوم وجود "أي دليل" على ضلوع قراصنة روس في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

وكانت أفادت شبكة "سي ان ان" الاميركية ان روسيا هي التي اخترقت موقع وكالة الانباء القطرية قبل اسبوعين ونشرت عليه تصريحات اشعلت الازمة الراهنة في الخليح.

وقالت الشبكة ان محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) زاروا قطر في نهاية مايو الماضي لتحليل ما يعتقد انه اختراق معلوماتي سمح لقراصنة بنشر معلومات كاذبة على وكالة الانباء القطرية الرسمية.

واعلنت الدوحة في 24 مايو ان موقع وكالة الانباء الرسمية القطرية تعرض "لعملية اختراق من قبل جهة غير معروفة"، وانه خلال الاختراق تم نشر "تصريح مغلوط" نُسب لأمير البلاد، مشددة على ان "ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة".