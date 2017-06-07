

وصلت إلى الدوحة ، القوات المسلحة القطرية التي كانت تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك بعد إعلان التحالف التي تقوده السعودية إنهاء مشاركة قطر في التحالف.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه كان في استقبال القوات القطرية، لدى عودتها إلى الدوحة، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار القادة.

وقد ساهمت القوات القطرية، خلال فترة تواجدها ضمن قوات التحالف- بحسب الوكالة القطرية- " في التصدي للعدوان والتهديد الذي يشكل خطرا على أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة عبر مشاركتها بمئات الطلعات الجوية واستشهاد وإصابة العشرات من أبنائها". وبينت ان ذلك يأتي "ذلك إيمانا منها بصون الحقوق المشروعة ودعما لحق الشعب اليمني الشقيق في حياة ديمقراطية عادلة وصد أي محاولات خبيثة للعبث بأمن المملكة والخليج والمنطقة بأسرها".