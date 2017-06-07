أكدت مصر، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات القطرية المقامة على أراضيها آمنة ومحمية وفقاً للقانون والدستور.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن الاستثمارات القطرية في مصر آمنة ومحمية، "مصر تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها".

وردت تصريحات "نصر"، على وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية)، رداً على تساؤلات بشأن مصير الاستثمارات القطرية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.