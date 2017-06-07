

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية (حكومية)، اليوم الأربعاء، منع حاملي الجوازات القطرية من السفر إلى دولة الإمارات أو العبور منها، بناء على توجيهات الجهات المعنية في الدولة.

وأضافت الشركة، في تصريحات للمتحدث الرسمي باسمها، نقلتها صحف ومواقع إماراتية: "بالنسبة للوافدين المقيمين في قطر، ممن يحملون تأشيرة إقامة قطرية، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة دخول أي مطار في دولة الإمارات".

وأمس الأول الإثنين، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.