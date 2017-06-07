صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضد قطر إنما هي "لمصلحة قطر والمنطقة وأمنها واستقرارها".

مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى قطر كدولة شقيقة والعلاقة بين الشعبين متينة.

وأكد، في مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، أنه لم يطلب وساطة أوروبية، وأن الخلاف يتم التعامل معه في أطر مجلس التعاون الخليجي.

وفي حين تأمل الجبير أن تكف قطر عن دعم المنظمات الإرهابية وألا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وأن تستجيب لمطالب دول الخليج، وضح أن المملكة ليس لديها علم بأي نتائج للتحقيقات الأمريكية في اختراق أجهزة إعلام قطرية.