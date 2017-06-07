عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» أن هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية دخول المجلس يدرسون الانسحاب من الجلسة التي حددتها المحكمة غدا للاستماع إلى المرافعة النهائية بالدعوى.

وبحسب المصادر، فإن هيئة الدفاع قدمت طلباتها بجلسة اليوم والمتمثلة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم في الدعوى، وكذلك تصوير الأوراق لاسيما مذكرة مرافعة النيابة، إلا أن المحكمة حددت جلسة الغد للمرافعة النهائية.

وأوضح المصدر أن المحامين يرون أن لهم الحق الدستوري والقانوني يتمثل بتوفير الضمانات الكاملة لهم ولموكليهم في سبيل الدفاع عنهم، مبينا في الوقت ذاته أن المحكمة لها سلطة تقدير ضرورة وجدية هذه الطلبات من عدمه وهو الأمر الذي يدعوها أحيانا لعدم الالتفات إليها.