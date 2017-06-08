رفض الكرملين امس الاتهامات الاميركية بأن قراصنة روسيين اخترقوا موقع وكالة الأنباء القطرية معبرا عن «سأمه» من الرد على هجمات لا تستند الى اي ادلة.

وقال اندريه كروتسكيخ مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سئمنا الرد على تفاهات لا تستند الى اي ادلة.

هذا النوع من الاتهامات يجرد مطلقيها بالواقع من مصداقيتهم» بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وكانت شبكة «سي ان ان» أفادت نقلا عن مسؤولين اميركيين بأن قراصنة روسيين يقفون وراء الهجوم المعلوماتي ضد وكالة الأنباء القطرية الرسمية الذي حصل في نهاية مايو وأثار توترا في المنطقة.

وأضاف «للأسف انهم (الاميركيين) لا يخترعون شيئا جديدا، ولهذا السبب مهما حصل يتحدثون عن قراصنة.

انها النغمة نفسها وكالعادة في كل مرة ليست هناك ادلة وتستخلص النتائج حتى قبل انتهاء التحقيق».

وبحسب قناة «سي ان ان» التي نقلت عن محققين اميركيين فإن قراصنة روسيين وراء الهجوم الالكتروني نهاية مايو الذي استهدف وكالة الأنباء القطرية.

وهدف روسيا من القرصنة هو إثارة انقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها بحسب المحققين.

ويساعد محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) قطر في تحديد مصدر عملية القرصنة المفترضة لوكالة الأنباء القطرية.

وكانت سلطات قطر أكدت أنها تعرضت لـ «قرصنة» تم خلالها نشر تصريحات زائفة نسبت الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع الوكالة.