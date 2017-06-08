كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية امس عن مخطط استيطاني جديد لبناء 67 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة ان ما يسمى بمجلس المستوطنات في الضفة الغربية أعد بالاتفاق مع وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت مخططا استيطانيا كبيرا تحت ستار السعي لحل ضائقة الإسكان في منطقة (غوش دان)، وأوضحت أن هذا المخطط ناقشه الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) في جلسته امس الأول ويشمل بناء نحو 67 ألف وحدة اسكانية استيطانية جديدة غرب الضفة الغربية التي تسميها الخطة «شرق غوش دان» بدعوى ضائقة الإسكان.

وفي غضون ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينية بتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، واتهمته بتقويض جهود تحقيق السلام.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن تصريحات نتنياهو «تؤكد للمجتمع الدولي مرة أخرى أن إسرائيل ما زالت تضع العراقيل وتدمر فرص استئناف المسيرة السلمية».

وكان نتنياهو قال، في كلمة له خلال احتفال أقامه الكنيست الإسرائيلي لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على حرب يونيو 1967، إنه يشرفه أن يكون أول رئيس وزراء إسرائيلي بعد عشرات السنين الذي يبني بلدة جديدة في الضفة الغربية ويقوم بما هو لازم للحفاظ على الاستيطان اليهودي فيها.

وأضاف نتنياهو «نعد الخطط للبناء في كل الضفة الغربية وسنواصل الحفاظ على الاستيطان والحفاظ على بلادنا ودولتنا».

إلى ذلك، عم إضراب شامل المدن والقرى العربية في إسرائيل احتجاجا على مقتل الشاب محمد طه (21 عاما) برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة كفر قاسم العربية وسط إسرائيل.

بموازاة ذلك، أصيب 4 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، فجر امس خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين، في الضفة الغربية، حيث قال الجيش، في بيان مكتوب إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة المشاركة في «احداث إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين».