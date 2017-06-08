قررت الحكومة الألمانية امس سحب قواتها المتمركزة في قاعدة «انجرليك» في تركيا وإعادة نشرها في قاعدة الأزرق بالأردن، بسبب التوتر المتزايد بين برلين وأنقرة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية ان مجلس الوزراء وافق على خطة في هذا الاتجاه تقدمت بها وزيرة الدفاع اورسولا فان دير ليين وتقررت بعدما منعت تركيا برلمانيين من ألمانيا من التوجه الى هذه القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي حيث ينتشر 260 جنديا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سورية والعراق.

ولفتت لاين إلى أن بلادها ستتباحث مع قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية حول كيفية ملء الفراغ الذي سيحدث أثناء فترة الانتقال من إنجرليك إلى الأزرق.

وبناء على هذا القرار، ستعلق ألمانيا لشهرين طلعات طائراتها الاستطلاعية تورنيدو المتمركزة في انجرليك الى ان تصبح في قاعدة الأزرق في الأردن قرب الحدود السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية قولها ان مهمات طائراتها للتموين في الجو ستعلق لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ويأتي قرار الانسحاب بعد فشل مهمة مصالحة في تركيا لوزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل في نهاية الأسبوع الماضي، حيث حاول إقناع أنقرة بالسماح لنواب ألمان زيارة القاعدة وهو ما ترفضه الحكومة التركية منذ شهر.

وبررت انقرة رفضها باتهام برلين بمنح اللجوء السياسي لرعايا أتراك بينهم عسكريون يتهمهم الرئيس رجب طيب اردوغان بارتباطهم بالانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي.

ويندرج هذا النزاع في سلسلة خلافات تسمم العلاقات الألمانية ـ التركية منذ اكثر من عام.