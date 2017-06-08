ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 45.80 دولار أمريكي مقابل 45.78 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية زيادة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت2.06 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 48.06 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط2.41 دولار ليصل إلى مستوى45.72 دولار.