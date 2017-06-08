استهدف انفجار سفارة الولايات_المتحدة في كييف، ليل الأربعاء الخميس، بحسب شرطة العاصمة الأوكرانية، موضحة أن الانفجار لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

وقالت الشرطة في بيان: "حوالي الساعة 00.05 (21.05 بتوقيت غرينتش الأربعاء) أبلغت قوات الأمن بوقوع انفجار على أرض سفارة الولايات المتحدة في كييف".

وأوضح البيان أن "مجهولاً ألقى عبوة ناسفة على أرض السفارة. ولم يجرح أحد في الانفجار".

وتابع المصدر نفسه أن تحقيقاً "في عمل إرهابي" فتح.

من جهتها، لم تكن سفارة الولايات المتحدة في كييف مستعدة للإدلاء بأي تصريح، وذلك في اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس.