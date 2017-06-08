أعلن المتحدث اسم وزارة خارجية كازاخستان، اليوم الخميس، أن محادثات السلام حول سوريا المقررة في 12 و13 يونيو برعاية روسيا وإيران وتركيا، أرجئت إلى أجل غير مسمى.

وصرح أنور جيناكوف "بحسب المعلومات التي حصلت عليها الدول الراعية لعملية السلام في أستانا للتو فإن ممثلي روسيا وتركيا وإيران سيواصل في الأيام والأسابيع المقبلة لقاءات عمل على مستوى الخبراء في عواصمهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء "ريا نوفوستي".

وتابع المتحدث إن هذه اللقاء تهدف خصوصا إلى التنسيق في المسائل المرتبطة بإقامة مناطق"تخفيف التوتر" في سوريا وتعزيز وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال حول ارجاء المحادثات التي كانت مقررة في استانا، اكتفى المتحدث بالرد لوكالة "ريا نوفوستي" بكلمة "نعم".