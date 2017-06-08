نفى وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حمدي، اليوم الخميس، وجود قيادات من حركة حماس على أراضي بلاده.

وقال حمدي إن حكومة بلاده علمت بالشائعات التي انتشرت حول قدوم 3 من أعضاء حماس إلى ماليزيا، مؤكدًا عدم صحتها، بحسب ما نقلته عنه صحيفة ستار المحلية.

وأشار إلى أنه اتصل بمسؤولي مكتب الهجرة الذين أكدوا له عدم دخول أي عضو من حماس إلى البلاد.

ونشر موقع "The Malaysian İnsight" خبرًا أسنده إلى وسائل إعلام إسرائيلية عن لجوء القيادي في حماس صالح العاروري إلى ماليزيا قادمًا من قطر.

وبحسب الخبر فإن قياديين من حماس توجهوا من قطر إلى عدد من البلدان من بينها ماليزيا ولبنان، لتقديم طلبات لجوء، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين قطر وعدد من البلدان العربية.