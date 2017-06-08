

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، اشتداد الحرارة لتصل العظمى إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، إن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار مائلا للحرارة في الساعات الأولى من الليل ومعتدلا في آخره.

وأرجع القراوي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يستمر دائما طوال أشهر الصيف ويؤدي إلى الارتفاع المطرد في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة.

وأوضح أن درجات الحرارة نهار اليوم الخميس تتراوح بين 47 و 49 درجة مئوية فيما سيكون الليل مائلا للحرارة تكون فيه الصغرى بين 30 و 32 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 10 و 40 كيلومترا في الساعة يكون موج البحر معها خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا من قدمين إلى ست أقدام.

وعن نهار غد الجمعة توقع طقسا شديد الحرارة تتراوح ما بين 47 و 49 درجة مئوية تكون خلاله الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و 42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدمين إلى خمس أقدام.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة سيكون مائلا للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و 38 كيلومترا في الساعة والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدمين إلى ست أقدام ودرجة الحرارة الصغرى بين 32 و 34 درجة مئوية.

وتوقع القراوي استمرار الطقس شديد الحرارة نهار السبت المقبل لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 48 و 50 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات من 15 إلى 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من قدمين إلى ست أقدام.

وأشار إلى أن الطقس مساء السبت يكون مائلا للحرارة لتتراوح الصغرى بين 32 و 34 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 35 كيلومترا في الساعة والبحر يكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج من قدمين إلى خمس أقدام.