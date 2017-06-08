

اعلن وزير الأمن الإيراني محمد علوي، اليوم الخميس، انه تم التعرف على هويات منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران أمس الأربعاء وسيتم الكشف عنها قريبا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن علوي قوله، إن الجهات المختصة تمكنت من التعرف على هويات منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت مجلس الشورى الإسلامي وضريح الإمام الخميني في طهران.

وأضاف انه "تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص متورطين في هذه العمليات"، مشيرا إلى انه يتم حاليا التحقق في إبعاد القضية.

وأوضح علوي إن "هذا المخطط الإرهابي ليس الأول من نوعه ضد إيران إذ تم إحباط اكثر من مئة مخطط إرهابي قبل تنفيذه في البلاد خلال العامين الأخيرين".

وفي سياق متصل قال مساعد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني رضا سيف اللهي في بيان اليوم الخميس ان منفذي الهجمات الارهابية التي استهدفت العاصمة الايرانية طهران هم من المواطنين الايرانيين الذين انضموا الى تنظيم (داعش(.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن اللهي قوله ان "العناصر التي قامت بتنفيذ الهجومين الارهابيين يوم امس الاربعاء انضموا ل(داعش) من مناطق ايرانية وتعاونوا مع هذا التنظيم الارهابي".

واضاف ان "ايران كانت مستهدفة من قبل تنظيم (داعش) منذ سنين الا ان هذا التنظيم لم يتمكن من زعزعة امن البلاد".

واعتبر المسؤول الايراني ان هدف الارهابيين من اقتحام مقر مجلس الشورى الاسلامي كان الوصول الى الاجتماع العلني لنواب المجلس الا ان مخططهم باء بالفشل واضطروا الى التوجه نحو مبنى المراجعين.