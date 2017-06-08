دان الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، الهجومين اللذين استهدفا مقر البرلمان وضريح الإمام الخميني في إيران امس الأربعاء وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأسد مع نظيره الإيراني حسن روحاني اكد خلاله "التضامن المطلق والثابت مع ايران شعبا وحكومة".

وأضافت ان الأسد اعرب كذلك خلال الاتصال عن تعازيه لإيران والشعب الإيراني بقتلى الهجومين.

ونقل البيان عن روحاني القول ان الهجومين "لن يؤثرا على عزيمة وصمود الشعب الإيراني الذي بات أكثر تصميما على مكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس الإيراني الى استمرار بلاده في "الوقوف الى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب حتى تستعيد أمنها واستقرارها" مشيدا في هذا السياق بالتقدم الذي يحققه الجيش السوري وحلفاؤه على الأرض.

وشهدت ايران امس الأربعاء هجومين استهدفا مقر البرلمان وضريح الإمام الخميني الواقع جنوب العاصمة طهران ما اسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين فيما أعلن ما يسمى تنظيم (داعش) مسؤوليته عن الهجومين.